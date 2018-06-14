12 سيدة في حكومة مصطفى مدبولي.. 8 وزيرات و4 نواب

ضمت وزارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، 8 وزيرات في التشكيل الجديد، حيث أبقى على الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وغادة والي، وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.



كما وقع اختيار مدبولي على وزيرتين جديدتين، هما الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلفا للدكتور أحمد عماد، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة للبيئة خلفا للدكتور خالد فهمي.



كما اختار مدبولي 4 نواب للوزراء من السيدات، وهن الدكتورة منى محرز على حسنين، نائبًا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة راندة على صالح المنشاوى نائبًا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق، ونيفين رياض عبد المجيد القباج نائبًا لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والمهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.