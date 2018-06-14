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شاهد.. لحظة أداء محمود توفيق اليمين الدستورية وزيرا للداخلية

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:47 م
محمود توفيق وزير
محمود توفيق وزير الداخلية الجديد
حازم عمرو _ حمزة شعيب
أدى محمود توفيق، وزير الداخلية الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول اجتماع للحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

وتضمن التشكيل الوزاري 32 حقيبة وزارية منها 12 وزيرا جديدا للدفاع والداخلية والطيران المدني والصحة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والبيئة والشباب والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة كالتالي:
الفريق محمد أحمد زكي محمد وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي
محمود توفيق للداخلية
محمد أحمد محمد معيط للمالية
يونس المصري للطيران المدني
محمود شعراوي للتنمية المحلية
ياسمين صلاح فؤاد للبيئة
عز الدين عمر للزراعة واستصلاح الأراضي
هالة مصطفى للصحة والسكان
عمرو سميح للاتصالات والتكنولوجيا
أشرف صبحي للشباب والرياضة
عمرو عادل بيومي للتجارة والصناعة
هشام أنور توفيق لوزارة قطاع الأعمال العام
محمد مختار جمعة للأوقاف
محمد حامد شاكر للكهرباء والطاقة المتجددة
غادة فتحي والي للتضامن الاجتماعي
سامح شكري للخارجية
محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
طارق الملا للبترول والثروة المعدنية
نبيلة مكرم للهجرة والمصريين بالخارج
محمد حسام عبد الرحيم للعدل
محمد عبد العاطي للموارد المائية والري
خالد العناني للآثار
محمد أحمد سعفان للقوى العاملة
علي السيد مصيلحي للتموين والتجارة الداخلية
عمر مروان لشئون مجلس النواب
طارق شوقي للتربية والتعليم
خالد عبد الغفار للتعليم العالي
هالة السعيد للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
هشام عرفات للنقل
إيناس عبد الدايم للثقافة
رانيا المشاط للسياحة

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