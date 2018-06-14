وزير الطيران السابق يلتقي رؤساء الشركات بمقر الوزارة

التقى شريف فتحي وزير الطيران السابق، مع رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدني، بمقر الوزارة الآن، أثناء تواجده قبيل وصول الوزير الجديد، لتسليمه الملفات المتعلقة بالوزارة والشركات القابضة.



من المقرر أن يصل الفريق يونس المصري، مقر الوزارة، بعد قليل، لتسلم حقبة الوزارة من الوزير شريف فتحي، لبدء فترته الوزارية، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويعقد الوزير الجديد اجتماعا مع رؤساء الشركات، لمتابعة الاوضاع الحالية للشركات ورسم الخارطة المستقبلية لها في ظل الفترة المقبلة.



كان الفريق يونس المصري، أدي اليمين الدستورية، منذ قليل، كوزيرا للطيران المدني، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.