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أخبار العالم

وزير الدفاع الكويتي يعزي في استشهاد 4 عسكريين باليمن

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:05 م
الشيخ ناصر صباح الأحمد
الشيخ ناصر صباح الأحمد
أ ش أ
بعث الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، اليوم الخميس، برقيتي عزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع الإماراتي، وإلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية -في بيان صحفي- إن الشيخ ناصر الصباح أعرب في البرقيتين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لاستشهاد أربعة من جنود الجيش الإماراتي، أثناء تأدية الواجب في عملية (إعادة الأمل)، ضمن عمليات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ودعا الشيخ ناصر الصباح الله عز وجل، أن يتغمد الشهداء الأربعة بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الشهداء، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الإمارات وشعبها من كل سوء ومكروه.

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