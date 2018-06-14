شاهد.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يمارس الرياضة في باريس



نشر الكوميديان الأمريكي جون مولاني صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء ممارسته الرياضة في إحدى صالات الألعاب الرياضية في العاصمة الفرنسية باريس.



ونشر الكوميديان الأمريكي صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق على الصورة قائلا: "رأيت بنيامين نتنياهو في صالة العاب الفندق في باريس الأسبوع الماضي".



وأضاف: "كنا بمفردنا مع 9 من الحراسة الخاصة بنتنياهو".



كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الفرنسية باريس خلال جولته إلى القارة الأوروبية، وزار خلالها بريطانيا وألمانيا.