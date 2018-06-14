باسم سمرة : أتمنى فوز منتخب مصر في مباراته الأولى

قال الفنان باسم سمرة انه "يتمنى فوز المنتخب المصرى فى مباراته الاولى امام منتخب الاورجواى فى بطولة كاس العام التى تنطلق اليوم فى روسيا ويتمنى ان تكون بداية قوية تؤهلنا الى الادوار التالية".



واضاف "سمرة" فى تصريح لـ "صدى البلد" : "اشاهد المباراة وسط جو عائلى ومع بعض الاصدقاء و المقربين لى وأتمنى أن تكون خطوة جيدة فى المونديال ونقدم عرضا مميزا خاصة بعد غيابنا عن المونديال لمدة 28 عاما".



يذكر ان اخر اعمال باسم سمرة هو مسلسل "الدولى" الذى شاركه البطولة فيه رانيا يوسف وسهر الصايغ وفراس سعيد واخراج محمد النقلى.