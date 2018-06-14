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أخبار العالم

أمريكا تقدم 6.6 مليون دولار للدفاع المدني السوري ووكالة تابعة للأمم المتحدة

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:06 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
رويترز
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستقدم 6.6 مليون دولار لمنظمة سورية تنقذ المدنيين العالقين وسط القتال ولوكالة تابعة للأمم المتحدة تراقب انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة أن المبلغ سيوجه إلى الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء وللآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تجمع وتحلل أدلة على انتهاكات القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

ومع دخول الحرب السورية عامها الثامن، يحقق خبراء دوليون في ما تردد عن استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية. وقتل أكثر من 500 ألف شخص في الحرب التي تشارك فيها قوى عالمية ودول مجاورة.

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