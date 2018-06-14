بومبيو: واشنطن لن تخفف العقوبات على بيونج يانج حتى تنزع أسلحتها النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حتى يتم نزع أسلحتها النووية بالكامل.



وأضاف بومبيو -في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، في سول- أن فرض العقوبات على بيونج يانج سيبقى إلى أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من التحقق من إلغاء برنامج كوريا الشمالية النووي.



وتابع بومبيو -وفق ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية- "كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحا بشكل لا يصدق بشأن تسلسل نزع السلاح النووي ومن ثم الإعفاء من العقوبات. نعتقد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يتفهم مدى حساسية هذا التوقيت لإكمال نزع السلاح النووي، وأنه يجب علينا القيام بذلك بسرعة، وأن تخفيف العقوبات لا يمكن أن يتم حتى الوقت الذي نثبت فيه أن كوريا الشمالية نزعت سلاحها بالكامل".



ويبدو أن تصريحات بومبيو تتناقض مع تصريحات وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية في أعقاب لقاء كيم التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ذكرت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تخطط لتخفيف العقوبات على البلاد بالإضافة إلى "ضمانات أمنية" لحكومة كيم.



وقال ترامب في إشارة إلى العقوبات في أعقاب القمة "آمل أن يكون قريبا... أتطلع في الواقع إلى رفعها...أعتقد أن الجانبين سيعجبان بالنتيجة. سنهتم بمشكلة كبيرة وخطيرة للغاية بالنسبة للعالم."



وأجلت إدارة ترامب، الشهر الماضي، إلى أجل غير مسمى عقوبات جديدة تستهدف بيونج يانج، في خضم محادثات تاريخية بين مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين.