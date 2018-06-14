هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد

يعد سرطان الخلايا القاعدية BASAL CARCINOMA، وهو نوع من سرطان الجلد غير الميلانيني، حيث أن الخلايا الغير الميلانوما لا تشمل خلايا الجلد الصبغية.



ويمثل سرطان الجلد أكثر من 80٪ في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيص أكثر من 100 ألف حالة جديدة كل عام، وينتج ذلك أساسًا عن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية من الشمس.



ويمكن أن يحدث سرطان الجلد في أي مكان على الجسم ولكنه أكثر شيوعًا في المناطق المعرضة للشمس ، مثل الوجه والرقبة والأذنين، حيث ان هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للخطر:



1- الناس ذو البشرة الفاتحة أو الشعر الفاتح

2- أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق

3- الناس الذين يستخدمون sunbeds

4- أولئك الذين لديهم تاريخ شخصي للحالة



وعادة ما يكون الانسداد المخادع غير مؤلم، وغالبا ما تشمل الأعراض المبكرة النزف في بعض الأحيان والذي لا يشفي، حيث إن بعضها يظهر بعلامات مسطحة أو حمراء أو متقشرة أو لها حافة شبيهة بالؤلؤ، وهذه الأخيرة يمكن أن تتسبب في ظهور قرحة، والبعض الآخر يظهر بشكل متكتل في الأوعية الدموية.



ويمكن علاج معظم سرطانات الجلد، ومع ذلك ، ولكن يبقى العلاج معقد إذا تم تركه لفترة طويلة، حيث يشمل العلاج عادة إزالة الورم السرطاني وبعض الجلد المحيط، وذلك وفقا لما تداولته المؤسسة البريطانية للبشرة.