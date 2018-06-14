ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:29 م
اشخاص اكثر عرضة للإصابة
اشخاص اكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد
آية التيجي
يعد سرطان الخلايا القاعدية BASAL CARCINOMA، وهو نوع من سرطان الجلد غير الميلانيني، حيث أن الخلايا الغير الميلانوما لا تشمل خلايا الجلد الصبغية.

ويمثل سرطان الجلد أكثر من 80٪ في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيص أكثر من 100 ألف حالة جديدة كل عام، وينتج ذلك أساسًا عن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية من الشمس.

ويمكن أن يحدث سرطان الجلد في أي مكان على الجسم ولكنه أكثر شيوعًا في المناطق المعرضة للشمس ، مثل الوجه والرقبة والأذنين، حيث ان هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للخطر:

1- الناس ذو البشرة الفاتحة أو الشعر الفاتح
2- أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق
3- الناس الذين يستخدمون sunbeds
4- أولئك الذين لديهم تاريخ شخصي للحالة

وعادة ما يكون الانسداد المخادع غير مؤلم، وغالبا ما تشمل الأعراض المبكرة النزف في بعض الأحيان والذي لا يشفي، حيث إن بعضها يظهر بعلامات مسطحة أو حمراء أو متقشرة أو لها حافة شبيهة بالؤلؤ، وهذه الأخيرة يمكن أن تتسبب في ظهور قرحة، والبعض الآخر يظهر بشكل متكتل في الأوعية الدموية.

ويمكن علاج معظم سرطانات الجلد، ومع ذلك ، ولكن يبقى العلاج معقد إذا تم تركه لفترة طويلة، حيث يشمل العلاج عادة إزالة الورم السرطاني وبعض الجلد المحيط، وذلك وفقا لما تداولته المؤسسة البريطانية للبشرة.

ترشيحاتنا

رسميا .. الفيفا يؤكد أحقية التليفزيون المصرى فى إذاعة كأس العالم

رئيس الوزراء يحتفظ بحقيبة الإسكان في الحكومة الجديدة

ننشر السيرة الذاتيه لوزير الداخلية محمود توفيق

مرتضى منصور يكشف حقيقة انسحاب الزمالك من صفقة أحداد

موعد مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة

هكذا استقبلت الجماهير حسام البدرى فى روسيا

الرئيس السيسي يشيد بجهود الفريق أول صدقي صبحي

بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي

رئيس الفيفا يتحدث بالعربية في افتتاح كأس العالم.. فيديو

تعرف على السيرة الذاتية للواء شعراوى وزير التنمية المحلية

ننشر السيرة الذاتية للفريق يونس المصري وزير الطيران الجديد

أول اجتماع وتصريح لـ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 صورة من حفل افتتاح كأس العالم المبهر بروسيا

اختاري إطلالتك semi formal من هذه المجموعة المميزة.. صور

إطلالة مشرقة وجذابة لـ إيفانكا ترامب أمام منزلها.. صور

شاهد.. استعدادات سينمات وسط البلد لاستقبال العيد

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

فيديو

تعرف على سنن النبي في يوم العيد.. فيديو
فيديو جراف.. أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى
كلبش 2 الحلقة 29 تتخطى حاجز 4 ملايين مشاهدة .. فيديو
والى: الحماية الاجتماعية والتأمينات الموحد على رأس أولوياتى
كأس العالم..روسيا تضرب السعودية بهدف مفاجئ في أول 20 دقيقة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟