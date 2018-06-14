مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كاس العالم.. بث مباشر | يلا شوت

ويواصل المنتخب السعودي استعداداته القوية لمباراة افتتاح كأس العالم، والمقرر لها مساء الخميس المقبل على ملعب لوجينكي، ويؤدى الأخضر تدريباته بملعب نادى زينيت سانت بطرسبرج.





وبدأت التدريبات بحصة الإحماء من قبل المدير الفني خوسيه أنطونيو بيتزي، وقام بتقسيم الفريق لمجموعتين وأجرى مباراة بينهما للوقوف على مستوى الحالة البدنية للاعبين قبل المباراة الهامة.

ويعتبر بيتزي مباراة روسيا والسعودية اليوم هي أهم مباراة بالمجموعة لأن على أساسها ستتحدد الأمور بالنسبة للتأهل للدور المقبل، ويركز المدير الفني على رفع الروح المعنوية للاعبين.





وكان المنتخب السعودي اختتم مبارياته الودية بشكل مميز عندما خسر من ألمانيا حامل اللقب بهدفين مقابل هدف، وظهر اللاعبون بشكل رائع للغاية.

يواصل موقع "صدى البلد" الإخباري تقديم المزيد من الخدمات الرائعة لكل زواره، مع مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع "يوتيوب"، ضمن افتتاح أولى مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.واختتم المدير الفني التدريبات بالإطالة بعد أن توصل للطريقة التي سيواجه بها الدب الروسي في مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع، وستغادر بعثة المنتخب السعودي مدينة سانت بطرسبرج وتتجه للعاصمة موسكو مساء اليوم لخوض المباراة.وفى خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أكد عبد الله عطيف، لاعب وسط المنتخب السعودين أن مباراة السعودية وروسيا ستكون صعبة على المنتخبين، وروسيا ليست بالخصم السهل، وأوضح أن كل تركيز لاعبي المنتخب السعودي منصب على ما سيحدث خلال لقاء الافتتاح للبطولة.وأكد يحيى الشهرى كلام زميله في المنتخب، وأوضح أن كل لاعبي الأخضر السعودي على أتم الاستعداد لتقديم بطولة قوية، ومباريات مميزة بالمجموعة، وقال إن الفريق صاحب التركيز الأكبر داخل المستطيل الأخضر هو من سيحقق الفوز، وأبدى سعادته الكبيرة بتواجد المنتخب السعودي ضمن الكبار في المونديال.وصرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد عادل عزت بثقته الكبيرة في تقديم المنتخب السعودي مباريات قوية في المجموعة الأولى التي تضم كل من مصر وأوروجواي بجانب السعودية وروسيا، وكان سعيدا بالقرعة للغاية بسبب وقوعه في المجموعة، وأوضح أن لاعبي المنتخب عليهم بذل أقصى مجهود لتحقيق الفوز بمباراة الافتتاح ليسطروا تاريخ يضاف للكرة السعودية.وبمواجهة السعودية لروسيا، فالمنتخب السعودي يعد أول منتخب عربي في تاريخ البطولة يخوض مباراة افتتاح كأس العالم، وتتمنى الجماهير السعودية تحقيق الفوز ليدخل المنتخب التاريخ من أوسع أبوابه.وعلى ملعب لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو تنطلق ضربة البداية، حيث موعد مباراة السعودية وروسيا فى افتتاح كأس العالم 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، عبر تردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة 12245 عمودي معدل الترميز 27500 على النايل سات.وهناك أخبار غير مؤكدة حتى الآن عن نية شبكة قنوات "بي إن سبورت" إذاعة مباريات المنتخبات العربية، ضمن 22 مباراة مجانية سيتم بثها على التردد المفتوح على النايل سات والعرب سات، ولم يتم تحديد الأقمار الصناعية التي تشمل هذه المبادرة سواء سهيل أو نايل سات.وخاض المنتخب السعودي عدة وديات قبل انطلاق المونديال أبرزها آخر مواجهة أمام المصنف الأول عالميا طبقا للفيفا، وهو المنتخب الألماني والذي استطاع أن يهزم الأخضر بالمونديال قبل سابق بثمانية أهداف نظيفة، إلا أن ظهور الأخضر باللقاء الودي جاء رائع للغاية، واستطاع أن يخسر بهدفين مقابل هدف لتيسير الجاسم.وستتم إضافة عدة قنوات من "يوتيوب" لـ مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر عبر موقع يلا شوت حصري بدون تقطيع، وسيتم تحديث القنوات فور توقفها، كل التوفيق للمنتخب السعودي خلال بطولة كأس العالم في روسيا 2018.