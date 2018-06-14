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أخبار العالم

أول تعليق من بوتين على مباراة روسيا والسعودية

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:04 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
شريف سيد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمنياته بفوز منتخب بلاده على المنتخب السعودي خلال مباراة افتتاح بطولة كأس العالم اليوم الخميس بين روسيا والسعودية.

وقال بوتين وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية تعليقا على مباراة مصر والسعودية : "بغض النظر عن العلاقات مع السعودية لا أستطيع تمني النجاح لمنتخبها اليوم".

ويلتقي اليوم الخميس، المنتخب الروسي مع نظيره السعودي في مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم في روسيا، وذلك في تمام الخامسة مساء اليوم.


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