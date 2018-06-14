السيرة الذاتية للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

أدى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .



تخرج المستشار عمر مروان في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا عام 1979، ثم عُيّن في العام التالي مباشرة لتخرجه معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم رئيس بمحكمة الاستئناف.



واُنتدب المستشار عمر مروان مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، ثم اُنتدب للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ومتحدثًا رسميًا لها وقائمًا بأعمال الأمين العام، واُختير المستشار عمر مروان مساعدًا لوزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي في يونيو 2016.



وحصل المستشار مروان على دورات متعددة من الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا والكويت، إلى جانب دورات أخرى داخل مصر، في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية، وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.