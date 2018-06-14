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رياضة

فحوصات طبية وبدنية للاعبي الزمالك بعد عيد الفطر

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:04 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسى
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال على إجراء فحوصات طبية وبدنية للاعبين يومى الاثنين و الثلاثاء المقبلين داخل مقر النادى فى ميت عقبة.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومنح جهاز الزمالك اللاعبين إجازة لمدة 3 أيام فى عيد الفطر المبارك ولن يخوض الفريق تدريباته أيام الجمعة والسبت والأحد قبل التواجد فى النادى يومى الاثنين و الثلاثاء للخضوع للفحوصات الطبية والبدنية.

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