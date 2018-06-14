ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كلبش 2 الحلقة 29 تتخطى حاجز 4 ملايين مشاهدة .. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:35 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حققت الحلقة 28 من مسلسل "كلبش 2" 4 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية لقناة الحياة على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد طرحه فى أقل من يوم.

شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "كلبش 2" تطورا سريعا فى الاحداث حيث يقوم "عاكف ابو العز الجبلاوى"-هيثم احمد زكى بخطف "ليلى"- روجينا- بمساعدة "هنادى"- انجى خطاب والتى قابلت ليلى من أجل مساعدتها فى عمل خير لأسرة أحد معارفها وأخذتها فى منزل اختفاء عاكف.

بينما يقرر سليم الذهاب إلى عاكف - هيثم أحمد زكى من أجل إنقاذ ليلى ويجد صعوبة فى الكشف عن مكان عاكف من خلال تليفون ليلى لأنه يحتاج أمرا من النيابة.

يذكر ان مسلسل "كلبش 2" يقوم ببطولته احمد كرارة وهالة فاخر وهيثم احمد زكى وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشيد بجهود الفريق أول صدقي صبحي

ننشر السيرة الذاتيه لوزير الداخلية محمود توفيق

مرتضى منصور يكشف حقيقة انسحاب الزمالك من صفقة أحداد

كوبر: محمد صلاح سيلعب غدا .. ويستعد للمنافسة على لقب الهداف

تشكيل الحكومة الجديدة.. السيرة الذاتية لوزيرة البيئة

مرتضى منصور يكشف أسباب إلغاء منصب مشرف الكرة بالزمالك

أول تعليق من بوتين على مباراة روسيا والسعودية

ننشر السيرة الذاتية للفريق محمد احمد زكي وزير الدفاع الجديد

تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة روسيا والسعودية

شاهد.. رسالة علاء مبارك للمصريين فى العيد

تعرف على السيرة الذاتية للواء شعراوى وزير التنمية المحلية

السيرة الذاتية لوزير الشباب والرياضة الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 صورة من حفل افتتاح كأس العالم المبهر بروسيا

اختاري إطلالتك semi formal من هذه المجموعة المميزة.. صور

إطلالة مشرقة وجذابة لـ إيفانكا ترامب أمام منزلها.. صور

شاهد.. استعدادات سينمات وسط البلد لاستقبال العيد

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

فيديو

تعرف على سنن النبي في يوم العيد.. فيديو
فيديو جراف.. أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى
كلبش 2 الحلقة 29 تتخطى حاجز 4 ملايين مشاهدة .. فيديو
والى: الحماية الاجتماعية والتأمينات الموحد على رأس أولوياتى
كأس العالم..روسيا تضرب السعودية بهدف مفاجئ في أول 20 دقيقة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟