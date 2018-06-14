اختاري إطلالتك semi formal من هذه المجموعة المميزة.. صور

إذا كنتِ تبحثين عن لوك سيمي فورمال semi formal، ووقعتِ في الحيرة من اختيار الملابس المناسبة لهذه المناسبة، فعليكِ باختيار ملابس هادئة، ولا تحتوي على الكثير من التفاصيل.



ويمكن أن تختاري البلوزات الشيفون، ومع الجيبات البيسل، أو اختاري بنطلون كلاسيك مع شوز عالٍ، وحقيبة بسيطة، على أن تكون الألوان هادئة، وليست صاخبة.



ويجب أن تختاري بين الألوان الغامقةأ و الفاتحة في اختيار إطلالة سيمي فورمال، مثل: الأسود والكحلي، ويمكن للأبيض واللون الروز، حيث إن هذه الألوان يمكن أن تتناسب مع جميع ألوان البشرة.



وإليكم أبرز الصور لأحدث الموديلات وألوان ملابس السيمي فورمال.