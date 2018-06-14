المنير: خفض عجز الموازنة وزيادة الخدمات من أهم تحديات معيط

أعرب عمرو المنير نائب وزير المالية السابق عن سعادته بتولى الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية، مضيفا أن فريق العمل بوزارة المالية حقق في السنوات الأخيرة معدلات أداء متميزة في كافة القطاعات المتصلة بها، ولكن مازالت التحديات كثيرة أمام الوزارة خلال الفترة المقبلة



وأضاف أن تولى الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية يعتبر قرارا موفقا لما يحمله الدكتور معيط من مؤهلات علمية تتيح له التعامل مع ملفات الوزارة المختلفة بحنكة وخبرة ، بخلاف عمله في وزارة المالية لفترات طويلة جعلته قريبا من كافة تفاصيل العمل بالوزارة



وقال المنير في تصريحات صحفية اليوم : سعدت بزمالة الدكتور معيط نوابا لوزير المالية لفترة عامين وأعلم أنه قادر على تحقيق مزيد من الإنجازات في الوزارة سواء في ملفي السياسات المالية والسياسات الضريبية أو في ملفات المالية المتعددة.



وأكد المنير أن وزارة المالية يقع عليها عبء خفض عجز الموازنة وزيادة الإنفاق على الخدمات المختلفة وعلي رأسها التعليم والصحة كأولوية ملحة مما يتطلب العمل بصورة جدية علي زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تطوير منظومة العمل الضريبي ورفع كفاءة الادارة الضريبية وكلها تحديات كبيرة تحتاج إلى خبرة في الإدارة والعمل بروح الفريق وهو مايتمتع به الدكتور معيط .



واضاف المنير أنه يتمنى كل التوفيق للوزير الجديد ووزارة المالية التى تعتبر العمود الفقري للعمل الحكومى.

