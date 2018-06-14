برلمانية: 4 تحديات تواجه وزيرة الصحة بالحكومة الجديدة

عبرت النائبة ميرفت موسي، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الشئون الصحية، عن سعادتها لتولى الدكتورة هالة مصطفى وزارة الصحة والسكان، مؤكدة على أن قرار توليها موفق، وعادة ما تثبت المرأة دائما نجاحها فى أى منصب تشغله.



وأشارت "موسي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى وجود عدد من الملفات تعتبر تحد كبير أمام الوزيرة مع بداية توليها مهام الصحة، وعلى رأسها ملف التأمين الصحى الجديد، والذي بذلت فيه جهودا مكثفة من قبل مجلس النواب والوزارة السابقة بقيادة الدكتور أحمد عماد الدين.



ولفتت النائبة إلى ضرورة الاهتمام بملف التأمين الصحى الجديد واعطائه أولوية أولى، لاسيما وأن المرحلة الأولى من تطبيقه، هى تحديد لنجاح أو فشل الملف بالكامل.



وتابعت عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "هناك مشكلة كبيرة وتحد أيضا ينتظر الدكتور هالة مصطفى، وهو ملف الزيادة السكانية، والذي شهد جهودا متواضعة بذلت لحل الأزمة، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى تفكير خارج الصندوق من قبل الوزيرة والدولة كلها، لاسيما وأن الزيادة السكانية لا تتناسب وحجم النمو الاقتصادي".



وأضافت عضو البرلمان بأن هناك قصورا أيضا فى العلاج على نفقة الدولة، إذ لا يتم صرف العلاج الكافى للمريض، وهو ما يضعها أمام مشكلة كبيرة أمام المرضي، بالإضافة إلى بناء الخدمات الصحية فى المستشفيات.



وأكدت على ان لجنة الصحة تمد يد العون للدكتورة هالة مصطفى، وزيرة الصحة فى الحكومة الجديدة، وتتمنى لها التوفيق، مدركة حجم المسؤولية التى كلفت بها، لاسيما وأن وزارة الصحة من الوزارات الخدمية، والتى تحتك بالشارع دائما.



كانت الدكتورة هالة مصطفى، قد أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تكليفها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد، بوزارة الصحة والسكان.



شغلت الدكتورة هالة مصطفى عضو مجلس أمناء 57357 وعضو مجلس إدارة كلية طب الأزهر وكلية طب القوات المسلحة ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون المتابعة والتقييم والرقابة، ومساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام ورئيس المعهد القومى للتدريب بوزارة الصحة والسكان ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة ورئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.



كما أنها تعتبر ثانى سيدة تتولى الوزارة بعد الدكتورة مها الرباط والتى تولت من 2013 إلى 2014.