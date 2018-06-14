شاهد.. رأى الشارع المصرى فى التشكيل الوزارى الجديد

أدى الوزراء الجدد صباح اليوم، الخميس، اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اختيار المهندس مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء، حيث شهد التشكيل الجديد وزراء جدد، أبرزهم وزير الصحة هالة زايد ووزير الإسكان عاصم الجزار مع الاحتفاظ ببعض الوزراء من التشكيل القديم كوزير التربية والتعليم والتعليم العالى.



والتقت عدسة "صدى البلد بالمواطنين للتعرف على آرائهم بالتشكيل الجديد وما ينتظروه من الوزراء، حيث قال عمرو إن التشكيل الوزارى الجديد أمر متطلب كل فترة من خلال قياس مستوى كل وزير بتحديد مدة معينة كافية لقياس أدائه، منتظرا من الوزراء الجدد إصلاحا أفضل مما سبق.



بينما قال هانى إن التعديل الوزارى ليس بالأمر السهل، حيث إن كل وزير يحتاج فترة كبيرة لتوليه الوزارة للتعرف على ما توصل إليه الوزراء السابقون لاستنتاج ما يحتاج لتطوير، مطالبا بالاهتمام بتشكيل جديد لوكلاء الوزراء وليس الوزراء أنفسهم فقط.



وأوضح عبد العزيز أن التشكيل الوزارى يأتى بثماره الجيدة بعد فترة، فلا يمكننا التقييم الآن ولكن السيرة الذاتية لكل وزير مؤشر جيد لأدائه، متمنيا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.



وأكد عبد المجيد أنه لم يرض عن أداء وزير التموين تظرا لارتفاع الأسعار الفترة الماضية، بينما قال محمد إنه غير راض عن أداء وزارتى الزراعة والإسكان فى التشكيل الوزارى السابق.



وقال علاء إن التشكيل الجديد لم يختلف عن السابق بشكل ملحوظ، متوقعا أن الوزارات لن تشهد اختلافا في الأداء، وستسير على خطى الوزراء السابقين.