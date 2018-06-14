الرشاقة والحصول علي قوام مناسب حلم أغلب الفتيات وبعض الرجال، لذلك نقدم لك 10 نصائح إذا اتبعتهم يمكنك الحصول علي الوزن المثالي الصحي بدون الأدوية أو الذهاب الي عمليات جراحية.



تعرف علي 10 خطوات لإنقاص وزنك بسهولة وفقًا لموقع ".powerofpositivit".





تناول الطعام في المنزل :

أكل وجبات الطعام المطبوخ في المنزل على الأقل خمسة أيام في الأسبوع أفضل بكثير من الوجبات السريعة لما تحتويه من سعرات حرارية كبيرة .



2-مشاهدة ساعة واحدة أقل من التلفزيون

مشاهدة التلفزيون تزيد من الخمول الذي يولد زيادة الوزن.



3-الماء:

الابتعاد عن المشروبات الغازية المشبعة بالسكر ، والاكثار من شرب المياه للقضاء على السموم وتسرع عملية التمثيل الغذائي.



4- تناول المزيد من الخضار :

تحتوي الخضار والفواكة على الألياف التي تحتوى على كمية مياة كبيرة ذات سعرات حراراية اقل و إذا طبخت تكون بدون دهون .



5- تحديد وقت للوجبه :

قم بتحديد توقيت معين ستأكل فيه مثلا 20 دقيقة وخاصة إذا كنت بطئ في إنهاء طعامك ، تعتبر هذة واحدة من أفضل العادات لإنقاص وزنك بدون خطة نظام غذائي معقد .



6- تناول الحبوب الكاملة :

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير والشوفان والقمح الكامل كلها تساعد وتعمل على تخفيف الوزن.



7-الشوربة:

البدء بالشوربة في أي وجبة طعام مفيد جدا لإنه سيساعد على إفقاد شهيتك على وجبة الطعام الرئيسية التي قد تكون دسمة .



8- مضغ العلكة :

مضغ العلكة الخالية من السكر .



9-النوم:

هناك إحصائية تأكد أن النوم يساعد بشكل أو بأخر في نقص السعرات الحرارية المأخوذة بنسبة 6% حيث يعمل على تقليل الشهية.



10-التقليل من الوجبات السريعة واللحوم.