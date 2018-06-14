رسميا.. بينتيس في التعاون السعودي لمدة موسمين

انضم البرازيلي جوناثان بينتيس إلى نادي التعاون، بعقد لمدة موسمين، بعد شراء بطاقته من الباطن.



وأفاد التعاون في بيان مساء أمس بإتمام إدارته إجراءات التوقيع مع اللاعب، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.



وشارك بينتيس، صاحب الـ 29 عاما في 36 مباراة مع الباطن خلال الموسمين الأخيرين من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، وأحرز 16 هدفا ومرر ثماني تمريرات حاسمة.



وكان عقده مع الباطن سينتهي صيف عام 2019م، علما بأنه انضم إليه في يناير 2017، قادما من فاليتا المالطي.