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63 مكانا بأندية ومراكز شباب القليوبية لإذاعة مباريات المونديال

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:46 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الرياضة بالقليوبية أن المديرية قامت بتجهيز 63 مكانا بكافة مراكز وأندية الشباب للجماهير لمشاهدة مباريات كأس العالم مجانا وتشجيع المنتخب القومي خلال مشاركته في المونديال بروسيا.

من ناحية اخرى استعدت النوادى والكافيهات الرئيسية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية لمباريات المنتخب الوطني ضمن لقاءات كأس العالم.

وقام مسؤولو الكافيهات بتنظيم ووضع شاشات عرض كبيرة حتى يستطيع المواطنون مشاهدة مباريات البطولة بكل سهولة ويسر كما قامت الكافيهات بزيادة عدد الكراسي بأماكن استراحات المواطنين طوال فترة المباريات.

63 مكانا بأندية ومراكز شباب القليوبية لإذاعة مباريات المونديال
63 مكانا بأندية ومراكز شباب القليوبية لإذاعة مباريات المونديال
63 مكانا بأندية ومراكز شباب القليوبية لإذاعة مباريات المونديال
63 مكانا بأندية ومراكز شباب القليوبية لإذاعة مباريات المونديال

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