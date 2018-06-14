5 اسباب وراء الاصابة بالصداع النصفي

الصداع النصفي عبارة عن حالة من الاضطراب العصبي المزمن الذي يؤثر على جانب واحد فقط من الرأس، وهو الصداع الذي يصيب شقا واحدا من الرأس يعرف بـالصداع النصفي.



لذلك نقدم لك 5 أساس وراء الاصابة بالصداع النصفي وفقًا لموقع"powerofpositivity".



1- الدواء:

يفترض أن يساعدنا الدواء على الشفاء من المرض و لكن هناك بعض الأدوية قد يكون لها آثار جانبية ضارة بالنسبة للنساء ، يمكن لبعض أشكال تحديد النسل أن تسبب الصداع النصفي كأثر جانبي.



2- الإجهاد:

"الإجهاد المزمن يعطل الجسم، لذلك لابد من الاسترخاء لتجنب الاصابة بالصداع النصفي.



3-الدورة الشهرية لدي النساء:

يصاب بعص النساء اثناء فترة الحيض بالاصابة بالصداع النصفي و هو يعتبر امر طبيعي بالنسبة لتغير هرمونات الجسم في هذه الفترة.



4-بعض الاكلات:

بعض الاطعمة التي يسبب تناولها الصداع النصفي بشكل كبير منها الأجبان، والشوكولاتة، واللحوم المصنعة.



5-الكافيين:

التوقف فجأة عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين، تتسبب في حدوث صداع نصفي شديد.