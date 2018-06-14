صحيفة إسرائيلية: الأمير ويليام ربما يزور حائط البراق

أعلن مسئول إسرائيلي إحتمالية قيام دوق كامبريدج الأمير ويليام بزيارة حائط البراق أثناء الزيارة التي سيقوم بها إلى المنطقة.



وقال المسئول الإسرائيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" إن الأمير البريطاني ويليام يمكن أن يزور حائط البراق أثناء زيارته إلى إسرائيل.



ونقل موقع شموئيل رابينوفيتش عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن العائلة المالكة البريطانية تتطلع إلى زيارة الأماكن الدينية اليهودية، إلا أنه لم يؤكد أو ينفِ الزيارة.