جدول مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم

يعد كأس العالم لكرة القدم، البطولة الأولى رياضيا على مستوى العالم، التي تجذب أنظار ملايين البشر، كونها تجمع أقوى المنتخبات وصفوة اللاعبين، ويسعى اللاعبون والمنتخبات في الوصول للكأس الغالية، وتحقيق المجد العالمي الأهم.



ويقدم "صدى البلد" خلال السطور التالية، جدول مباريات منتخب البرازيل، الذي يسعى نجومه لقنص الكأس الغالية والتي تغيب عنهم منذ العديد من البطولات، والجدول هو:



- أمام منتخب سويسرا، الأحد 17/6/2018 – الساعة 8:00 مساءً

- أمام منتخب كوستاريكا، الجمعة 22/6/2018 – الساعة 2:00 ظهرًا

- أمام منتخب صربيا، الأربعاء 27/6/2018 – الساعة 8:00 مساءً