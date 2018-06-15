عروض هندية ونوبية في احتفالات عيد الفطر بالقرية الفرعونية

تستقبل القرية الفرعونية زائريها خلال أيام عيد الفطر المبارك وسط جو من البهجة والسرور مع مفاجئة القرية بالتميمة الفرعونية.



وتقدم القرية العديد من الفقرات المتنوعة فتعرض التنورة ومسرح العرائس في أول أيام العيد.



وتستضيف العروض الهندية ومسرحية للأطفال تحثهم على الأخلاق والقيم والمبادئ وذلك في ثاني أيام العيد.



وتختتم القرية احتفالاتها بعمل ديفيليه للأطفال بالزي الفرعوني والعروض النوبية واستضافة معرض للمنتجات اليدوية.



وتفتح القرية الفرعونية مصراعيها دائما للزوار من جميع أنحاء العالم ليستمتعوا بعظمة التاريخ الفرعوني وجمال الطبيعة.