إطلالة مشرقة وجذابة لـ إيفانكا ترامب أمام منزلها.. صور

شوهدت إيفانكا ترامب وهي تغادر منزلها في صباح هذا اليوم الساعة التاسعة، وقد ارتدت فستانًا زهريًا طويلا ذا أكمام منقوشا بالورود البيضاء بقيمة 218 دولارًا، وهو ما أعطاها إطلالة رائعة ومتألقة للغاية.



واختارت حذاء من اللون البرتقالي، والذي أكمل من إطلالتها الرائعة، والحيوية، وقد رفعت شعرها إلى فوق ليتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة مع ارتدائه النظارة الشمسية لتلائم بشكل كبير إطلالتها الصباحية.



وكان طفلها الأصغر ، ثيودور ، يقف داخل البوابة السفلية لمنزلهم بينما كان يشاهدها وهي تشق طريقها إلى سيارتها المتوقفة في الخارج، وذلك بعد أن توجه زوجها جاريد كوشنر إلى العمل قبلها ببضع ساعات عند الساعة 7:20 صباحا.



وارتدى زوجها المستشار في البيت الأبيض، والذي يبلغ من العمر 37 عاما بدلة باللون الازرق، وربطة عنق خضراء تتناسب مع ثوب إيفانكا الزهري.



وإليكم الصور التي نشرتها إيفانكا عبر موقعها الإلكتروني على الإنستجرام..