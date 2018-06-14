نتنياهو يلتقي أمين جمعية نهضة العلماء الإندونيسية

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، اليوم، الخميس، أن بنيامين نتنياهو التقى الأمين العام لجمعية نهضة العلماء الإندونيسية الشيخ يحيى ستاكوف في مكتبه بالقدس.



ووفقا لجندلمان، زعم نتنياهو خلال اللقاء أن دول إسلامية تتقرب من إسرائيل لسببين: الأول هو السبب الأمني أي الكفاح المشترك ضد النظام الإيراني وداعش والثاني هو التكنولوجيا، وأضاف أن "إسرائيل هي أمة الابتكار ويسرني أن أرى دولا عربية وإسلامية كثيرة تتقرب من إسرائيل. آمل أنه سيكون هناك تقدم أيضا في علاقاتنا مع إندونيسيا".



يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت منذ أيام مشاركة وفد من علماء الدين الإندونيسيين من جمعية "نهضة العلماء" برئاسة يحيى ستاكوف، فى مؤتمر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية المنعقد فى القدس خلال الفترة ما بين 10 - 13 يونيو 2018، كما أدانت الوزارة مشاركة الوفد فى احتفالية على شرف زيارته للقدس فى برج قلعة القدس الواقع فى الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة فى القدس المحتلة فى انتهاكٍ صارخ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكدت أن المشاركة فى هذه الفعاليات لهى ضربة لفلسطين والقدس وضربة فى الصميم لإندونيسيا باعتبارها أكبر بلد إسلامى فى العالم الذى احتضن القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين والقدس الشريف عام 2016 والمؤتمر الدولى حول القدس عام 2015.



وقالت إن مشاركة الوفد تتناقض مع مواقف الحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسى الصديق الذى عبّر ويعبر دوما عن موقفه الرافض للاحتلال وسياساته رابطا أى تطور أو تغير فى العلاقة بإنهاء إسرائيل لاحتلالها لجميع الأراضى الفلسطينية والعربية، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأضافت: "إن الجانب الفلسطينى يعتبر مشاركة ستاكوف مشاركة شخصية، ولن تؤثر على العلاقات الثنائية الفلسطينية الأندونيسية، وعلى موقف فلسطين وشعبها الذى يقدر ويحترم أندونيسيا والشعب الإندونيسى الصديق".