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أخبار البلد

العالمي للمواطن المصري بالخارج يهنئ مكرم على تجديد الثقة

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:38 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
سعيد العربي
تقدم الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بالتهنئة للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وذلك باحتفاظها بحقيبة وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج في تهنئته النبيلة مكرم: السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج يسعدنا في الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج أن نتقدم بالتهنئة على الثقة والاحتفاظ بحقيبة وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

متمنين دوام التوفيق لها ، آملين أن تخطو بالعمل الخاص بالمصريين بالخارج خطوات أخرى يتحقق من خلالها الاستفادة القصوى المرجوة من هذا القطاع الأكثر أهمية من قطاعات شعبنا العظيم، قطاع أبناء مصر في الخارج.

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