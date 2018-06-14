والى: الحماية الاجتماعية والتأمينات الموحد على رأس أولوياتى

عبرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، عن اعتزازها الشديد بثقة رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن تجديد الثقة دافع لها لمضاعفة الجهد والعمل.



وصرحت "والى" بأن الوزارة تستكمل خلال الفترة القادمة ما بدأته من مشروعات خلال السنوات الأربع الماضية، كما سيتم إطلاق مشروعات جديدة وبرامج تنموية اجتماعية جديدة.



وأكدت أن ملف الحماية الاجتماعية يأتى على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة من خلال تطوير تطبيق برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى وتنقية المستحقين للضمان الاجتماعى بحيث يكون لدينا برنامج موحد للدعم النقدى والتدقيق فى المستحقين لهذ الدعم، والفصل فى تظلمات من تظلموا من حرمانهم منه، إلى جانب التطبيق الكامل للمشروطية فى مجال التعليم والصحة.



وأوضحت "والى" أن هناك مشروعات أخرى سيتم التوسع فيها، وعلى رأسها برنامج فرصة، والذى يهتم بخلق فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودى الدخل، وكذلك مشروع "مستورة" الذى ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعى ونجح حتى الآن فى تمويل 7 آلاف مشروع بقيمة 105 ملايين جنيه، وهناك مشروعات جار استكمالها، ومنها "سكن كريم" الذى نجح حتى الآن فى رفع كفاءة أكثر من 23 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية فى محافظات الصعيد ويمول بحوالى 550 مليون جنيه بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص .



وكشفت أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وأن هناك خطة متكاملة لعام الإعاقة ستم الإعلان عنها بعد عيد الفطر مباشرة.



وأضافت "والى" أن هناك بعض مشروعات القوانين التى تعمل عليها الوزارة من أجل تطوير العمل داخل القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قانون التأمينات الموحد الذى تم الانتهاء من إعداده وسيدفع به إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه للبرلمان.



وعن أبرز البرامج والمشروعات التى ستطلقها الوزارة خلال الفترة القادمة، قالت "والى": "دشنا من أسبوعين مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وهو برنامج يشترك فى تنفيذه 100 جمعية أهلية وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، ويستهدف أكثر من مليون سيدة من مستفيدات تكافل، وسنطلق حملة إعلانية توعوية للتعريف بخطورة الزيادة السكانية وطرق تنظيم النسل والعمل على تحسين الخصائص السكانية".



وأضافت: "لدينا أيضا مشروع تنمية الطفولة المبكرة الذى يستهدف النشء من سن 0-4، والذى بدأنا بالفعل فى مرحلته الأولى فى نطاق 6 محافظات، وراجعنا موقف أكثر من 6 آلاف حضانة، وسننشئ من خلال هذا المشروع حضانات منزلية باشتراطات ومواصفات راقية لخدمة الأطفال والأمهات فى هذه المرحلة العمرية بما ينعكس إيجابيا على الطفل ويمنح الأم فرصا للخروج للعمل وزيادة دخل الأسرة وسنتيح تمويلا من بنك ناصر لإنشاء الحضانات الجديدة وتطوير الحضانات القائمة أيضا".



وحول تعيين الدكتورة نيفين القباج نائبا لوزير التضامن، أبدت "والى" سعادتها بهذا الاختيار وأكدت أنها من الكفاءات النادرة ولديها ملفات عديدة داخل الوزارة وتمنت لها التوفيق.