شاهد.. كيف تفاعل المارة مع واقعة شاب مدمن في الصدمة

ناقش برنامج «الصدمة»، اليوم الخميس، قضية إجتماعية جديدة في حلقة اليوم على «ام بي سي مصر»، تمثلت في انتشار الإدمان بين الشباب.



وعرض برنامج «الصدمة 3» في حلقته اليوم، اختبارًا جديدًا لكشف ردود أفعال المواطنين وتعاملهم مع الموقف حيال تصرف أحد الشباب معد دكتور بأحد الصيدليات بمصر وطلبه لعقار مخدر.



وجاءت ردود أفعال المواطنين المصريين، إيجابية حيال الموقف الإنساني وتجاوبوا مع الموقف محاولين مساعدة الشاب وحل المشكلة لإنقاذه من الموت.



ورفض الدكتور اعطاء الشاب اى نوع من الادوية، مؤكدا انه لا يعلم شيئا عن تلك الأدوية التى يتحدث عنها.

