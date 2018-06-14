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أخبار العالم

وزير إماراتي يهاجم قطر بسبب معركة الحديدة اليمنية

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:30 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم، الخميس، إن المؤشرات كافة تؤكد تطلع سكان المدينة اليمنية لتحريرها من قبضة الحوثيين. 

وأضاف قرقاش، في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "غياب الحكمة والمنطق المرتبك أن الدفاع عن الحوثي دفاع عن قطر، وأن مدينة الحديدة اليمنية مقبلة على التحرير، الصوت الإعلامي الأول للحوثي قناة الجزيرة، هي مواقف انتهازية تعبر عن المرتبك، هكذا كانت وهكذا ستبقى".

وتابع: "كل المؤشرات من داخل مدينة الحديدة تؤكد تطلع سكانها إلى تحريرهم من قبضة الميليشيات الحوثية المعتدية، نراعي سلامة السكان في تقدمنا ونتطلع إلى تحريرهم. شارفت ساعة النصر والتحرير".

يذكر أن التحالف العربي يشن عملية موسعة لاستعادة مدينة الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية.

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