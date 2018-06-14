كأس العالم..روسيا تضرب السعودية بهدف مفاجئ في أول 20 دقيقة..فيديو

نجح منتخب روسيا في تخطي اول 20 دقيقة متقدمًا على نظيره منتخب السعودية بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي تقام حاليًا باستاد لوجينكي في العاصمة الروسية بافتتاح كأس العالم 2018.





بدأت المباراة بضغط قوي من جانب منتخب الدب الروسي على دفاعات منتخب السعودية.



وعاد فريق السعودية في الدقيقة الـ5 للسيطرة على الكرة في وسط الملعب وسط صخب كبير من الجماهير السعودية الحاضرين للمباراة.



وفي الدقيقة 6 طالب لاعبي السعودية بالحصول على ركلة جزاء بعدما سدد الشهراني كرة وارتطمت بمدافع منتخب روسيا.\



وفي الدقيقة الـ7 خرج لاعبي منتخب روسيا في هجمة مرتدة كادت كفيلة ان تعلن عن الهدف الاول للدب الروسي لولا بسالة دفاع المنتخب السعودي.



وفي الدقيقة 11 افتتح منتخب روسيا شريط اهداف مونديال 2018 بعدما سجل يوري غازينسكي الهدف الاول للدب الروسي.



وفي الدقيقة 16 احتسب الحكم الفيديو اول حالة تسلل في المباراة واول حالة يتم فيها استخدام تنقية الفيديو.



وعقب الهدف حاول منتخب السعودية في الصعود من مناطق دفاعه املًا في تسجيل هدف التعادل في مرمى نظيره الروسي الذي تراجع الي خطوط دفاعه.





ويأتي تشكيل السعودية :

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك – أسامة هوساوي – عمر هوساوي – ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج – يحيى الشهري – عبد الله عطيف – تيسير الجاسم – سالم الدوسري.

الهجوم: محمد السهلاوي.



بينما يأتي تشكيل روسيا :

حراسة المرمى: إيجور أكينفيف.

الدفاع: ماريو فيرنانديز – إيليا كوتيبوف – سيرجي إجناجيفيتش – يوري زيركوف.

الوسط: يوري جازينسكي – رومان زوبينين – أليكساندر ساميدوف – أليكسندر جولوفين - آلان دزاجويف.

الهجوم: فيدور سمولوف.