ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رؤساء العالم في مقصورة افتتاح مونديال روسيا

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:36 م
صورة من المباراة
صورة من المباراة
أحمد قاسم
حضر عدد من رؤساء الدول والحكومات العالمية مباراة افتتاح الدورة الـ21 من مونديال روسيا 2018، كأس العالم، بين المنتخب السعودي والروسي، على أرض ملعب لوجنيكي الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، في العاصمة الروسية موسكو.

ومن أبرز الحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الرئيس البوليفي إيفو موراليس ورئيس باراجواي هوراسيو كارتيس، والرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا٬ في حین لن يشهد حفل الافتتاح حضور أي مسؤول رفيع المستوى من دول الغرب الأوروبي.

ويحضر الحفل الرئيس الرواندي بول كاجامي وممثل البرلمان في كوريا الشمالية كيم يونج نام، ورؤساء عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق مثل روسيا البيضاء وأذربيجان وكزاخستان وقرجيزستان وطاجيكستان.

ترشيحاتنا

شاهد.. 50 صورة من حفل افتتاح كأس العالم بروسيا

بث مباشر.. حفل افتتاح كأس العالم قبل مباراة السعودية وروسيا

راموس وبيكيه يحولان معسكر منتخب اسبانيا الى ساحة عراك

روسيا تفتتح مونديال روسيا بهدف مبكر في مرمى السعودية..فيديو

بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي

موعد مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة

شاهد .. أعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستوري أمام السيسي

حسم مصير مشاركة محمد صلاح أمام اوروجواي بكأس العالم

أشرف صبحى.. لاعب الكاراتيه أصبح المسئول الأول عن الرياضة في مصر

مفاجأة في تشكيل السعودية أمام روسيا في افتتاح كأس العالم

الأسطورة زانيتى يتحدث عن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم

أصحاب محلات بيع الدش: الناس هتابع كأس العالم ببلاش.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 صورة من حفل افتتاح كأس العالم المبهر بروسيا

اختاري إطلالتك semi formal من هذه المجموعة المميزة.. صور

إطلالة مشرقة وجذابة لـ إيفانكا ترامب أمام منزلها.. صور

شاهد.. استعدادات سينمات وسط البلد لاستقبال العيد

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

فيديو

تعرف على سنن النبي في يوم العيد.. فيديو
فيديو جراف.. أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى
كلبش 2 الحلقة 29 تتخطى حاجز 4 ملايين مشاهدة .. فيديو
والى: الحماية الاجتماعية والتأمينات الموحد على رأس أولوياتى
كأس العالم..روسيا تضرب السعودية بهدف مفاجئ في أول 20 دقيقة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟