رؤساء العالم في مقصورة افتتاح مونديال روسيا

حضر عدد من رؤساء الدول والحكومات العالمية مباراة افتتاح الدورة الـ21 من مونديال روسيا 2018، كأس العالم، بين المنتخب السعودي والروسي، على أرض ملعب لوجنيكي الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، في العاصمة الروسية موسكو.



ومن أبرز الحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الرئيس البوليفي إيفو موراليس ورئيس باراجواي هوراسيو كارتيس، والرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا٬ في حین لن يشهد حفل الافتتاح حضور أي مسؤول رفيع المستوى من دول الغرب الأوروبي.



ويحضر الحفل الرئيس الرواندي بول كاجامي وممثل البرلمان في كوريا الشمالية كيم يونج نام، ورؤساء عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق مثل روسيا البيضاء وأذربيجان وكزاخستان وقرجيزستان وطاجيكستان.