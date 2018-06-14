تعاقد MAD Solutions مع العربية للإعلام لتوزيع الأفلام بالأردن

عقدت MAD Solutions شراكة توزيعية مع الشبكة العربية للإعلام تتولى من خلالها الأخيرة توزيع أفلام الشركة في الأردن وذلك ضمن استراتيجية الشركة لعقد شراكات توزيعية في أنحاء العالم العربي حيث سبق عقد شراكة توزيعية مع فيلم لاب لتوزيع الأفلام في فلسطين.



وتأتي هذه الاتفاقية بالتوافق مع خطة شركة الشبكة العربية للإعلام لتوفير أفضل محتوى عربي للمشاهد ودعم السينما الأردنية والعربية المستقلة والترويج لها.



ويقول طارق أبو لُغد الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـشركة الشبكة العربية للإعلام "يُسعدنا ويشرفنا توقيع هذه الاتفاقية لمنح الجمهور الأردني فرصة لمتابعة أهم وأفضل الإنتاجات العربية المستقلة في دور السينما؛ ولقد أثبتت بعض الأفلام السينمائية العربية المستقلة تواجدها في أشهر المهرجانات العربية والعالمية لحصدها العديد من الجوائز".

