البرتغالي ماوتينيو: روسيا قامت بعمل رائع فيما يخص تنظيم المونديال

أكد خواو ماوتينيو لاعب خط وسط منتخب البرتغال أن روسيا قامت بعمل رائع فيما يتعلق بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.



وقال ماوتينيو - في تصريحات للصحفيين - "لدينا آمالا كبيرة في كأس العالم واعتقد أن هذه البطولة منظمة بشكل متميز، روسيا قامت بعمل رائع فيما يتعلق بتنظيم كل شئ، الظروف رائعة وأود أن اأشكر المنظمين وأمل في أن نتمكن من تحقيق أهدافنا هنا".



يذكر أن منتخب البرتغال حامل لقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2016) سوف تبدأ مبارياتها في المونديال بمواجهة صعبة أمام المنتخب الأسباني في إطار مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا المغرب وإيران.