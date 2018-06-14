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رياضة

متحدث المعارضة القطرية يدعم منتخب السعودية: مشاهدة ممتعة

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:39 م
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلن خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، دعمه للمنتخب السعودي الذي يخوض أولى مبارياته في كأس العالم أمام نظيره الروسي.

وقال "الهيل" عبر حسابه بموقع "تويتر": "مشاهدة ممتعة يا شباب.. وبالتوفيق للمنتخب السعودي".

وكان "الهيل" أكد في تغريدة سابقة، أن المعتمرين القطريين في أمن وأمان، وللأسف خرجت موجات تكفيرية ضدهم والتهمة "ليش هم في أمن وأمان" ولماذا يمارسون شعائرهم الدينية بحرية في السعودية، وقال: "نحمل النظام القطري المجرم أي ممارسات غير قانونية منها "الإخفاء القسري" الذي قد يمارس ضد المعتمرين القطريين بعد عودتهم إلى قطر".

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