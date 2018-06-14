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رياضة

أوبتا: إيجناشيفيتش يسجل رقما غائبا منذ 24 عاما كأكبر مدافع

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:35 م
صدى البلد
ريهام بكير
شهدت تشكيلة المنتخب الروسي، لمواجهة السعودية، في أولى مباريات كأس العالم، تواجد سيرجي إيجناشيفيتش، مدافع الفريق الروسي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إيجناشيفيتش، مدافع المنتخب الروسي، أصبح أكبر لاعب ميداني ، يشارك في كأس العالم بعمر 38 عامًا و11 شهرًا، منذ مشاركة الكاميروني روجيه ميلا في يونيو 1994، بعمر (42 سنة وشهر واحد).

ويقع المنتخب الروسي في المجموعة الأولى في كأس العالم، برفقة منتخبات السعودية، مصر وأوروجواي.

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