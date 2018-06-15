غادة عبد الرازق تتجاهل حرب كرموز

تجاهلت النجمة غادة عبد الرازق المشاركة في عمل دعاية لفيلم حرب كرموز والذي تشارك في بطولته ولم تنشر خلال الأيام الماضية أي صور من كواليس هذا العمل كما فعلت مع فيام كارما وهو العمل الثاني الذي تخوض من خلاله موسم عيد الفطر السينمائي.



غادة عبد الرازق دعت جمهورها من خلال حسابها على إنستجرام لمشاهدة كارما بل أنها حرصت على حضور العرض الخاص للفيلم وهو ما لم تفعله مع حرب كرموز.



يشارك في بطولة حرب كرموز أمير كرارة ومحمود حميدة أما فيلم كارما فهو يضم نخبة من النجوم منهم عمرو سعد وزينة ووفاء عامر وخالد الصاوي.

