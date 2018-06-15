في عيد ميلادها .. تعرف على طليق ياسمين جمال الذي انفصلت عنه بعد شهور

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ياسمين جمال والتي أكملت اليوم عامها ال34 حيث إنها من مواليد 15 يونيو 1984 .



ياسمين جمال بدأت مشوارها الفني وهي طفلة وعمرها لم يتجاوز العشرة سنوات وشاركت في العديد من الأعمال منها أم كلثوم .



وقد شاركت بأدوار ثانوية بعد ذلك في عدد من المسلسلات أبرزها الشوارع الخلفية وقصة الأمس وشط إسكندرية ودلع البنات.



ياسمين جمال تزوجت مرة واحدة من الممثل معوض إسماعيل ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا وإنتهت بعد شهور دون أن تعلن ياسمين الأسباب ولكنها كتبت وقتها على الفيسبوك :"رجعت لحياة العزوبية" .

