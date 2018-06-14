روشتة هاني الناظر للتعامل مع تشققات اليدين المزمنة

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث "سابقا"، إن الكثير من السيدات يتعرضن إلى خشونة اليدين وتشققها، وهو ما يتسبب في الألم الشديد، والنزف في بعض الأحيان عند زيادة التشققات.



وأضاف الناظر أن السبب الرئيسي في هذه التشققات يرجع إلى استخدام المياه بشكل كبير، والتعرض للمواد الكيميائية من خلال استخدام مواد النظافة، وهو ما يمكن أن يتسبب في التهابات مزمنة تؤدي إلى هذه التشققات، والألم إن لم تعالج.



وأوضح أن العلاج الوحيد لهذا الأمر هو استخدام قفازات لليد عند القيام بالمهام المنزلية والتعامل مع المياه، أو استخدام المواد الكيميائية، وذلك بجانب استخدام دهان Cutivate باستمرار، وبدون وضع القفازات خلال التعامل المباشر مع المياه أو المواد الكيميائية لن يكون هناك أمل في العلاج.