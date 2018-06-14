اعتماد الحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية فى قنا

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مقترح القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول مايو هذا العام.



وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 212 درجة بجميع مدارس الثانوي العام، وأن تحدد المدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها.



وفيما يخص التعليم الفني الصناعي، جاءت المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات 205 درجات، والمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات 170 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 175 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام ميكانيكي نظام الثلاث سنوات 155 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام زخرفية نظام الثلاث سنوات 120 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 160 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة، والتدريب المزدوج صناعي ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 165 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 155 درجة.



أما بالنسبة للتعليم الثانوي التجاري، فتنسيق المدارس الثانوية التجارية المتقدمة الفندقية نظام الخمس سنوات 185 درجة بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، والمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات 200 درجة، والمدارس الثانوية التجارية "بنين – بنات" نظام الثلاث سنوات 180 درجة، فصول خدمات التعليم التجاري" بنين – بنات" نظام الثلاث سنوات 155 درجة، وتنسيق التعليم الفني المزدوج التجاري نظام الثلاث سنوات 150 درجة.



وجاء تنسيق التعليم الثانوي الزراعي المدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات 155 درجة، والمدارس الثانوية الزراعية "بنين – بنات" نظام الثلاث سنوات 140 درجة، ومدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات 120 درجة.



وأوضح الهجان أنه سوف يتم قبول ملفات الطلبة الناجحين بالدور الأول اعتبارًا من الاثنين 2/7/20118 ويستمر حتى الثلاثاء 31/7/2018.