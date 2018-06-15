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رمضانيات

ما حكم صيام أول أيام عيد الفطر .. مستشار المفتي يجيب

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:31 ص
الدكتور مجدى عاشور
الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية
عمرو مصطفى
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام أول يوم في العيد حرام، مشددًا على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام أيام التشريق «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة».

واستشهد «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ». رواه البخاري (1992)، ومسلم (827)، وأجمع العلماء على أن صومهما محرم.

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