ما حكم صيام أول أيام عيد الفطر .. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام أول يوم في العيد حرام، مشددًا على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام أيام التشريق «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة».



واستشهد «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ». رواه البخاري (1992)، ومسلم (827)، وأجمع العلماء على أن صومهما محرم.