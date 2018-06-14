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مفاجأة.. تناول الفجل يحميك من أمراض خطيرة

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:02 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر الفجل واحد من أكثر الخضراوات التى تمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم الكثير منا تلك الفوائد العديدة التي تعود على الجسم عند تناول قليل من الفجل بصورة مستمرة لمدة شهر كامل، ولكن عقب الإطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرا وسيعيد معظمنا التفكير في الأمر.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن تناول الفجل يساعد في القضاء على مشكلة الجذور الحرة التى يتسبب نموها في التعرض للإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على فيتامين "أ" اللازم للوقاية من مخاطر التعرض لأمراض العين.

وبحسب ما جاء في الموقع، فإن تناول الفجل بصورة مستمرة يساعد في التخلص من مشكلة التهابات المعدة كونه يحتوي على المواد المضادة للفطريات والبكتريا، بالإضافة إلى ذلك له دور هام في التصدي لمشكلة ضعف تدفق الدم في الدورة الدموية لما يحتويه من عنصر الحديد.

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