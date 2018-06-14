احذر.. 5 أخطاء تزيد وزنك في العيد

ينتهي شهر رمضان المبارك ويحل علينا عيد الفطر المبارك، ويشهد معه زيادة في عدد الوجبات والسعرات الحرارية التي تشكل خطرا كبيرا في صعوبة التحكم بالوزن، فهناك العديد من الأخطاء التي يقع بها العديدون في العيد عليك تجنبها حتى لا يزداد وزنك.



وقدمت صحيفة المرأة التركية أهم الأخطاء التي يقع بها الأشخاص في العيد تسبب لهم الزيادة في الوزن:



1-تناول الوجبات الدسمة:

يترك البعض وجبة الإفطار في أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتناول الوجبات الدسمة مثل المحاشي والمعجنات والحلويات بدلا من وجبة الإفطار، ولكن هذا يعد واحدة من أكبر الأخطاء التي تسبب زيادة وزن الشخص.



فنظام الغذاء بالعيد يترفع من وجبتين لـ4 وجبات على الأقل باليوم، وهذا يفسد مستوى السكر بالدم، ويكون دهون بالجسم، لذا عليكي الاهتمام بوجبة الفطار في أول يوم بعيد الفطر، يمكنك تناول رغفين خبز مع الجبن وبيضه وزيتون كي يمدك بالطاقة طوال اليوم.



2-الابتعاد عن الوجبات الخفيفة:

يجب ألا تبتعد عن وجبات السناكس خلال أيام عيد الفطر المبارك، لأن تناول تلك الوجبات في وسط اليوم بالعيد يؤثر بشكل إيجابي على عملية الأيض والسكر في الدم، فإذا كنت تقضي العيد عند العائلة أو بمنزلك يمكنك تناول حفنه من المكسرات أو كوب زبادي كوجبة خفيفة.







3-تناول العديد من الاصناف في وجبة واحدة:

تكثر العزومات في أيام العيد، ويتجه البعض معها إلى تناول العديد من أصناف الطعام في آن واحد، فعلى سبيل المثال من الممكن تناول المحشي والكحك والشيكولاته والجلاش في نفس الوجبة، فإذا حضرت عزومة وتناولت المحشي لا تتناول معه أي شيء أخر، وهكذا.







4-شرب العصائر بجانب الحلويات:

يأتي العيد ويتسارع الناس على تناول الحلويات وشرب الشاي والقهوة المحلاه بالسكر و يعد هذا من أكبر الأخطاء التي تسبب زيادة الوزن بالعيد، فإذا تناولتي الحلويات يفضل أن تشربين السوائل بدون سكر، وأما إذا تناولتي شاي أو قهوة بسكر يفضل عدم تناول الحلويات، كما يجب ألا يتجاوز مقدار الشاي الذي تشربه باليوم عن 3 فناجين، والقهوة عن فنجانيين،





5-تناول الطعام ليلا:

يسبب تناول الطعام مساءً في العيد مثلما كان يحدث أثناء شهر رمضان، اضطرابات بالمعدة ومشاكل بالهضم، بالإضافة إلى أنها تزيد الوزن، فتناول الطعام ليلا يعمل على تخزين الدهون بالجسم، ففي هذه الحالة لا يتمكن الجسم من حرق السعرات الحرارية بسهولة.



لذا عليك تجنب تناول الطعام في المساء، ويفضل المشي 40 دقيقة على الأقل عقب تناول وجبة العشاء، حتى تبتعد عن تناول الطعام في ساعات متأخرة.