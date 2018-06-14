وزير التعليم العالى يكشف المشروعات التى ستعمل عليها الوزارة الفترة القادمة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمىن أن هناك ما يقرب من 23 مشروع تعمل فيها الوزارة فى التعليم الجامعى الحكومى والخاص والجامعات الدولية والجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز البحثية التابعة للوزارة، سيتم التركيز على استكمالها خلال الفترة المقبل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبول، رئيس الوزراء، على تجديد الثقة فيه كوزير للتعليم العالى.



وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة التعليم العالى مستعدة كلية لإنجاز مهمة التنسيق خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم إنجاز العملية بمستوى عال من الانضباط.

