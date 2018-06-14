ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير التعليم العالى يكشف المشروعات التى ستعمل عليها الوزارة الفترة القادمة

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:43 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى
مجدى محمد و مى شاهين
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمىن أن هناك ما يقرب من 23 مشروع تعمل فيها الوزارة فى التعليم الجامعى الحكومى والخاص والجامعات الدولية والجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز البحثية التابعة للوزارة، سيتم التركيز على استكمالها خلال الفترة المقبل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبول، رئيس الوزراء، على تجديد الثقة فيه كوزير للتعليم العالى.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة التعليم العالى مستعدة كلية لإنجاز مهمة التنسيق خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم إنجاز العملية بمستوى عال من الانضباط.

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل محمد بن سلمان بعد هدف روسيا فى السعودية

شاهد.. توقعات المصريين لمباراة مصر وأوروجواي في المونديال

صحف العالم تحتفي بشفاء محمد صلاح واستعداده لمباراة أوروجواي

الفيفا يؤكد أحقية مصر في إذاعة مباريات كأس العالم

٥ معلومات عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجديد

تعرف على السيرة الذاتية للواء شعراوى وزير التنمية المحلية

نتيجة مباراة السعودية وروسيا ..أصحاب الأرض تمطر شباك الأخضر بخماسية.. يديو

رؤساء العالم في مقصورة افتتاح مونديال روسيا

رئيس الفيفا يتحدث بالعربية في افتتاح كأس العالم.. فيديو

شاهد.. ميدو يكشف سبب تفوق المنتخب الروسى على السعودي

هكذا استقبلت الجماهير حسام البدرى فى روسيا

الرئيس يجتمع مع صبحي وعبد الغفار ووزيري الدفاع والداخلية الجديدين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تحية عسكرية من مدرب روسيا للاعبه بعد هدفه ضد السعودية

ارتدي فساتين الستان في يوم زفافك وتمتعي بإطلالة أنثوية.. صور

شاهد.. حسناوات العالم وبهجة الألوان تزين افتتاح المونديال

شاهد.. 60 صورة تلخص أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية وروسيا

بدء التشغيل التجريبي لكوبري قوص العلوي بقنا .. صور

فيديو

تعرف على الضحية الجديدة فى رامز تحت الصفر.. فيديو
نتيجة مباراة السعودية وروسيا ..أصحاب الأرض تمطر شباك الأخضر بخماسية.. يديو
الشحات العزازي: ليلة العيد مستجاب فيها الدعاء..فيديو
هدف رابع عالمي لروسيا أمام السعودية بافتتاح كأس العالم.. فيديو
شاهد.. رد فعل محمد بن سلمان بعد هدف روسيا فى السعودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟