واتساب يوجه ضربة جديدة لفيسبوك

بخلاف قراءة الصحف الورقية ومتابعة الأخبار بالدخول على المواقع الصحفية، تسهل وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك"، متابعة الأخبار، لكن بحسب بحث من وكالة "رويترز"، فإن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار ومنها "فيس بوك" بدأ في التراجع في الولايات المتحدة مع تحول الكثير من الشبان إلى تطبيقات مثل واتساب.



ووجد البحث الذي أجري على 74 ألف شخص في 37 دولة أن استخدام "فيس بوك" وهي شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم لمتابعة الأخبار، انخفض تسع نقاط مئوية مقارنة مع عام 2017 في الولايات المتحدة، وتراجع عشرين نقطة مئوية بين الشبان الأقل عمرا.



وقال نيك نيومان، الباحث بمعهد "رويترز" لدراسة الصحافة، في "تقرير الأخبار الرقمية"، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأخبار بدأ في التراجع في عدد من الأسواق الرئيسية بعد سنوات من النمو المستمر.

