التحالف العربي يكبد الميليشيات الحوثية خسائر في «النصر الذهبي» لتطهير الحديدة.. الإمارات: العملية تهدف لتعزيز الحل السياسي

القوات اليمينة تواصل تقدمها شرق الحديدة

الإمارات منحت الميليشيات مهلة لتسليم المدينة ولكنهم رفضوا

التحالف العربي: لدينا أسرى من الحوثيين

تكبدت الميليشيات الحوثية العديد من الخسائر خلال المواجهات التى شنتها قوات التحالف العربي مع الجيش اليمني ضد الميليشيات خلال عملية "النصر الذهبي" التى تهدف لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها ومطارها من قبضة الميليشيات المدعومة من إيران.وحققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، تقدما في معارك مع مسلحي "الحوثيين" في محافظة الحديدة، حيث قال مصدر عسكري إن القوات اليمنية تقدمت شرقا من منطقة النخيلة باتجاه مدينة الحديدة للسيطرة عليها وسط معارك عنيفة مع الميليشيات، وأضاف: "هناك معارك تدور في هذه الأثناء باتجاه منطقة قضبة جنوب الدريهمي بعد تقدم قوات هادي عبر طريق الشيخ المتفرع من محطة المصلي في طريقها باتجاه منطقة المشاقنة والدوار الكبير على مشارف مدينة الحديدة".وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تسعى للدفع بتعزيزات كبيرة لتأمين المناطق بما فيها مزارع تم تأمينها الساعات الماضية من عناصر الحوثيين، وتحقيق تقدم ميداني باتجاه مدينة الحديدة، ولفت إلى أن طيران التحالف شن أكثر من 19 غارة على مديريتي الدريهمي وبيت الفقية، كما استهدف بغارتين معسكر اللواء العاشر التابع لقوات الحرس الجمهوري في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي.وأكد مجلس الوزراء الإماراتي أن القوات المسلحة بدأت، وفي إطار التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها، استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية، وأوضح المجلس في بيان: "هذه العمليات تهدف إلى تعزيز التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، من خلال تغيير الواقع على الأرض".وكانت الإمارات أمهلت الحوثيين يومين للانسحاب من الميناء قبل الهجوم عليه، ويعد الميناء البوابة الرئيسية لتدفق الشحنات الغذائية والمساعدات من الدول العربية والأوروبية إلى المدينة، بالإضافة إلى أنه المركز التجاري الرئيس في اليمن والذي يسيطر على أكثر من 70 في المائة من واردات الدولة.وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إن الحوثيين أفشلوا جميع الجهود السياسية لتسليم الحديدة، مؤكدًا أن الميليشيات تجاهلت المهلة الممنوحة للخروج من الحديدة، وأضاف أن القوات تتقدم في عدة محاور، أبرزها محور مطار الحديدة، مشيرًا إلى أن الميليشيات زرعت كمية كبيرة من الألغام في محيط الحديدة، ومؤكدًا أن قوات الشرعية تبعد مسافة 6 كيلومترات عن مطار الحديدة.وأضاف: "تقدمنا نحو الحديدة يتم بتأنٍّ بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وحفاظًا على المدنيين، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي رفضت خروج الأهالي من الحديدة، وأكد المتحدث باسم التحالف: "لدينا خطة متكاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات على الأرض"، وتابع: "لدينا أسرى من الحوثيين من جميع الجبهات"، وأوضح المالكي: "لدينا خطط بشأن الجانب الإنساني والإغاثي في الحديدة، مشددًا على أن الحديدة ستكون نقطة انطلاق لتحرير بقية محافظات الساحل الغربي".