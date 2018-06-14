مقتل 3 في معركة مسلحة خلال زيارة انتخابية بجنوب شرق تركيا

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في جنوب شرق تركيا اليوم الخميس عندما دب شجار بين أعضاء في حملة نائب ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم وبعض أصحاب المتاجر المحليين.



وذكرت المصادر أن النائب إبراهيم خليل يلديز كان يزور متاجر في منطقة سروج بإقليم شانلي أورفة عندما دب شجار بين أعضاء حملته وأصحاب المتاجر.



وقالت إن شقيقه وشخصين من الجانب الآخر قتلوا في معركة مسلحة اندلعت بعد ذلك وأضافوا أن ثمانية أشخاص آخرين نقلوا للمستشفى. وأضافت أن الشرطة اعتقلت نحو عشرة أشخاص.



ويقع شانلي أورفة في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد.