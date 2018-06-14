تكريم حفظة القرآن الكريم بنقابة الأطباء بكفر الشيخ.. صور

كرّم الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، اليوم، الفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم لهذا العام 1439 هـ - 2018؛ تشجيعًا لهم واحتفاءً بهم، وذلك خلال الحفل الذي عقد بالقاعة الكبرى النقابة بمدينة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود طلحة، وكيل النقابة، والدكتور مدحت هيكل، الأمين العام للنقابة، والدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور محمد كمال رزق، والدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد منصور، والدكتور نادر الخميسي، والدكتورة أماني باشا، أعضاء مجلس النقابة.



والفائزون بالمراكز الأولى هم : نداء إبراهيم عبد المنعم عبد الله، "المستوي الأول- القرآن كامل"، عبد الرحمن محمد الدقرة ، "المستوي الثاني - نصف القرآن"، أحمد إبراهيم عبد المنعم عبد الله ،" المستوي الثالث - ربع القرآن"، وأدهم يوسف الكتامي و عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم عبد الله "المستوى الرابع".