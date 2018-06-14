كل ما تريد معرفته عن الحكمة النسائية في مبارة مصر غدًا

آثارت البرازيلية فرناندا كولومبو الحكم المساعد في مبارة مصر والأروجواى، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتعتبر أول امرأة تشارك في تحكيم نهائيات كأس العالم، وتبلغ الحسناء البرازيلية 25 عام ويعتبر سنها صغير للغاية إلا أنها من أفضل المساعدات في العالم وهو ما أهلها للوصول إلى التحكيم في مبارة بكأس العالم.



وحصلت المساعدة البرازيلية على الشارة الدولية والترخيص لإدارة لقاءات الرجال من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2014، وقد ظهرت من قبل في لقاء أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في الدوري البرازيلي سنة 2014، وهنا أكدت أنا لمرأة انتصرت للمرة الآولى من خلال المشاركة في مثل تلك المباريات الضخمة وكانت بمثابة المبارة الأهم في تاريخها قبل المبارة القادمة التي ستخوضها.



وآثارت فرناندا كولومبو جدل واسع أيضًا ولك بسبب تصريحاته التي آثارت من خلالها جدل واسع، فقد أعلنت من قبل أنها ليست بحاجة غلى الفيديو لكونها لا ترتكب أخطاء في مهمتها، وتميزت دائمًا بالتركيز والقرارات الصحيحة.



واستطاعت فرناندا كولومبو أن تفرض نفسها على لقاءات الرجال عبر العمل الدائم والتعلم في مجال التحكيم، إذ أكدت أنها تتدرب باحترافية في صالات الرياضة وفي الملاعب للحفاظ على لياقة بدنية جيدة.

